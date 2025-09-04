Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В центральной части Архангельска произошло ДТП с нехорошими последствиями

Накануне в полицию города Архангельска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке набережной Северной Двины и улицы Урицкого.

По имеющимся данным, около 21:45 водитель 2005 года рождения, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершил столкновение с машиной «ВАЗ», двигавшейся прямо во встречном направлении. За рулем автомобиля находился молодой человек 2007 года рождения.

В результате аварии пострадали два несовершеннолетних пассажира «ВАЗ» 2008 и 2009 годов рождения – они госпитализированы.

Оба водителя имеют стаж вождения менее одного года.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

01 ноябрь 11:22 | : Происшествия

Главные новости


Как угробить телевидение? Спроси у Дейнеко
Деньги любят счет. Итоги юбилейной сессии АрхГорДумы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (13)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20