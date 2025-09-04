В центральной части Архангельска произошло ДТП с нехорошими последствиями

Накануне в полицию города Архангельска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке набережной Северной Двины и улицы Урицкого.

По имеющимся данным, около 21:45 водитель 2005 года рождения, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершил столкновение с машиной «ВАЗ», двигавшейся прямо во встречном направлении. За рулем автомобиля находился молодой человек 2007 года рождения.

В результате аварии пострадали два несовершеннолетних пассажира «ВАЗ» 2008 и 2009 годов рождения – они госпитализированы.

Оба водителя имеют стаж вождения менее одного года.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.