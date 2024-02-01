В Северодвинске водители не поделили перекресток

Сегодня около 11:30 в полицию города Северодвинска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советской.

По предварительным данным, молодой человек 2002 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Лада», при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Geely, который от удара перевернулся.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Им оказана разовая медицинская помощь.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.