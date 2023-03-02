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В Шенкурске пьяный 18-летний балбес без прав устроил ДТП

Информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Мира в городе Шенкурске поступила в полицию 11 мая около 02:10.

По имеющимся данным, 18-летний молодой человек, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2115, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с машиной ИЖ-ОДА. Установлено, что предполагаемый виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, водительское удостоверение он не получал.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ – девушка 2004 года рождения и несовершеннолетняя жительница города Шенкурск. С различными травмами они были госпитализированы. В отношении водителя ВАЗ составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. Автомобиль нарушителя изъят и помещен на штрафстоянку.

 

12 май 12:16 | : Происшествия

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