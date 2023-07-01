В Архангельске автомобиль столкнулся с локомотивом

Вчера, 24 августа, около 16:55 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде в районе улицы Партизанской.

По предварительным данным, мужчина 1955 года рождения, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, двигаясь на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с локомотивом.

В результате ДТП пассажир автомобиля – ребенок 2020 года рождения – с травмами доставлен в медицинское учреждение. Водителю оказана разовая медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.