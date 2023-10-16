Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Холмогорском округе произошло столкновение грузовиков с летальным исходом

10 декабря около 20:30 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1110 километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в районе деревни Ракула.

По имеющимся данным, мужчина 1966 года рождения, находясь за рулем грузового автомобиля Renault, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим большегрузом Freightliner. От полученных травм водитель Renault скончался в машине скорой помощи.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили значительные повреждения, на время трасса М-8 «Холмогоры» оказалась полностью перекрыта. Спустя несколько часов движение было восстановлено.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.

11 декабрь 11:23 | : Происшествия

Главные новости


Вселенная Баха. Малая фуга…
И старым, и малым. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (110)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20