В Холмогорском округе произошло столкновение грузовиков с летальным исходом

10 декабря около 20:30 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1110 километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в районе деревни Ракула.

По имеющимся данным, мужчина 1966 года рождения, находясь за рулем грузового автомобиля Renault, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим большегрузом Freightliner. От полученных травм водитель Renault скончался в машине скорой помощи.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили значительные повреждения, на время трасса М-8 «Холмогоры» оказалась полностью перекрыта. Спустя несколько часов движение было восстановлено.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.