В Новодвинске задержан эксгибицинист с уклоном в педофилию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении пяти малолетних).

Следствием установлено, что в мае и сентябре 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у образовательных учреждений, подходил к девочкам и путем уговоров пытался склонить их к непристойным действиям.

Личность подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили сотрудники МО МВД России «Новодвинский». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.