Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Новодвинске задержан эксгибицинист с уклоном в педофилию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 5 ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении пяти малолетних). 

Следствием установлено, что в мае и сентябре 2025 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у образовательных учреждений, подходил к девочкам и путем уговоров пытался склонить их к непристойным действиям. 

Личность подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили сотрудники МО МВД России «Новодвинский». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

30 октябрь 17:30 | : Происшествия

Главные новости


С новым Моревым, Архангельск!
Вилегодский округ: дороги, которые нужно исправлять

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (399)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20