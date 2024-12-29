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Житель Поморья в состоянии амнезии пытался задушить участкового

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Устьянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 21 января 2025 года днем участковый уполномоченный службы полиции ОМВД России «Устьянский» прибыл в деревню Дубровская по обращению местного жителя о краже личного имущества. Заявитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и отказался предоставить документ, удостоверяющий его личность. Представитель власти предложил ему на служебном автомобиле проследовать в отдел полиции для разбирательства. В пути следования подозреваемый применил физическую силу в отношении участкового, который находился за рулем, создавая реальную опасность для жизни и здоровья. Однако участковый пресек противоправные действия подследственного и доставил его в полицию для разбирательства. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что из-за сильного алкогольного опьянения не помнит произошедших событий.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

23 январь 08:56 | : Происшествия

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