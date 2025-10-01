В Котласе на лесопилке погиб от горбыля рабочий

24 октября текущего года на рабочем месте при выполнении должностных обязанностей работник ООО «Парса» в городе Котласе получил проникающую травму ноги горбылем, вылетевшим из обрабатывающего станка. Несмотря на усилия врачей, пострадавший работник скончался.

Инспекция труда инициирует расследование несчастного случая, государственный инспектор труда выехал на предприятие для осмотра места происшествия, опроса ответственных должностных лиц, взаимодействия с правоохранительными органами по факту произошедшего.

Александр Назаров, заместитель руководителя государственной инспекции труда:

«Смерть на производстве – чрезвычайное происшествие. В этом случае инспекция проводит внеплановую проверку работодателя, выдачу предписаний в целях пресечения нарушений, приведших к трагедии, и привлечение виновных лиц к административной ответственности. Материалы по такому несчастному случаю передаются также в подразделения Следственного комитета России для уголовно-правовой оценки».