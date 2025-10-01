Гендиректору стройфирмы за воровской ремонт общаги САФУ дали условный срок

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал генерального директора и учредителя строительной организации виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Судом установлено, что осужденный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с заместителем проректора по инфраструктурному развитию и комплексной безопасности ГАО УВО «САФУ имени М.В. Ломоносова» в период с 6 августа 2023 года по 1 апреля 2024 года при заключении и исполнении договора на ремонт общежития указанного учебного заведения похитил денежные средства в размере свыше 6 млн рублей.

Кроме того, в ходе проведения 21 августа 2024 года обыска по месту жительства осужденного сотрудниками правоохранительных органов изъяты винтовка и боеприпасы в ней, которые приобретены и хранились в нарушение закона об оружии.

На предварительном следствии с виновным было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, причиненный учебному заведению ущерб возмещен им в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.