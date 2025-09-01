Вверх
Житель Северодвинска призывал через соцсети народ к экстремизму

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»). 

Следствием установлено, что пользователь сети Интернет в социальной сети на персональной странице разместил информационные материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в отношении группы лиц выделенных по национальному и социальному признакам. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото  https://b-port.com

13 октябрь 08:55 | : Происшествия

