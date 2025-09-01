Неработающий северодввинец жил за счет воровства в магазине электроники

В дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску обратился представитель торговой сети, занимающейся продажей электроники. По словам заявителя, в период с 3 по 7 октября 2025 года из магазина, расположенного на улице Ломоносова, неизвестный похитил несколько музыкальных колонок, беспроводные наушники и различную компьютерную периферию. Общая сумма причиненного ущерба составила около 80 тысяч рублей.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина берет с прилавка электронику, прячет под куртку и, не оплачивая товар, уходит.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий ранее неоднократно судимый 37-летний северодвинец.

По имеющимся данным, злоумышленник может быть причастен как минимум к десяти аналогичным преступлениям.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В адрес директора торгового объекта сотрудниками полиции направлено представление об устранении факторов, способствующих совершению преступлений.



