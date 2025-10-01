Вверх
Житель Поморья пытался убить свою пассию по-старинке кочергой

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Шенкурска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, в квартире дома в городе Шенкурске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к бывшей 45-летней сожительнице нанес ей удары руками, ногами и кочергой по голове и телу. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, ей потребовалось стационарное лечение.

Подозреваемый пояснил следователю, что пришел к бывшей сожительнице, чтобы выяснить, почему она прекратила с ним отношения. Дальнейшие события не помнит из-за сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

23 октябрь 11:22 | : Происшествия

