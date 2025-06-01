В Коноши цепной пес покусал ребенка

В социальных сетях получила распространение информация о нападении в Коноше на 8-летнюю девочку собаки, которую местный житель отпустил у реки с цепи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

В рамках процессуальной проверки будут опрошены владелец собаки, очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.