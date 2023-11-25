Мать выпавшего из окна ребенка в г. Мирный предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 21-летнней жительницы Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 16 августа 2023 года днем по месту жительства в городе Мирный обвиняемая заснула на кровати вместе с 11-месячной дочерью, оставив открытой створку оконной рамы для проветривания. Девочка проснулась, оставшись без присмотра матери, с кровати взобралась на подоконник и выпала из открытого окна. В результате падения с высоты 3 этажа на землю она получила смертельные травмы.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину. С ее слов - кровать была расположена у окна, которое она не закрыла перед дневным сном ребенка. Когда проснулась, то обнаружила пропавшую дочь под окном. Сразу же вызвала скорую медицинскую помощь, но несмотря на проведение реанимационных мероприятий дочка скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.