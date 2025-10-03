Вверх
Суд в Архангельске рассмотрит дело мамы, чей ребенок выпал из окна

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы областного центра, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)

Установлено, что 24.08.2025 в дневное время женщина, находясь в квартире по месту жительства в городе Архангельске, оставила малолетнего ребенка без присмотра, в результате чего он самостоятельно забрался на подоконник открытого окна, оперся на москитную сетку, установленную в этом оконном проеме. Сетка не выдержала вес тела ребенка и он выпал из окна с высоты седьмого этажа на землю. 

В результате полученных телесных повреждений ребенок спустя три дня скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

