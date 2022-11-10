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В Архангельске задержан мелкий автомобильный воришка

В декабре 2022-го – начале января 2023 в полицию Архангельска поступило несколько схожих заявлений от автовладельцев. В ночное время неизвестный проникал в салоны машин, откуда похищал дорогостоящие видеорегистраторы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №3 и УМВД России по городу Архангельску по подозрению в совершении преступлений задержан 39-летний житель округа Майская Горка. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за аналогичные криминальные деяния.

По имеющейся информации, злоумышленник выбирал дорогие машины, в которых находился видеорегистратор. Мужчина подходил к автомобилю, разбивал камнем стекло, забирал оборудование и скрывался. Похищенное имущество он продавал на улице.

В данный момент у полицейских есть основания полагать, что задержанный причастен как минимум трем аналогичным преступлениям.

По фактам краж видеорегистраторов возбуждены уголовные дела, которые в ближайшее время будут объединены в одно производство. Злоумышленник проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории города Архангельска.

Ведется следствие.

12 январь 09:46 | : Происшествия

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