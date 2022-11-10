В Архангельске задержан мелкий автомобильный воришка

В декабре 2022-го – начале января 2023 в полицию Архангельска поступило несколько схожих заявлений от автовладельцев. В ночное время неизвестный проникал в салоны машин, откуда похищал дорогостоящие видеорегистраторы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №3 и УМВД России по городу Архангельску по подозрению в совершении преступлений задержан 39-летний житель округа Майская Горка. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за аналогичные криминальные деяния.
По имеющейся информации, злоумышленник выбирал дорогие машины, в которых находился видеорегистратор. Мужчина подходил к автомобилю, разбивал камнем стекло, забирал оборудование и скрывался. Похищенное имущество он продавал на улице.
В данный момент у полицейских есть основания полагать, что задержанный причастен как минимум трем аналогичным преступлениям.
По фактам краж видеорегистраторов возбуждены уголовные дела, которые в ближайшее время будут объединены в одно производство. Злоумышленник проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории города Архангельска.
Ведется следствие.