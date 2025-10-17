Матерая уголовница из Каргополя получила 7 лет за попытку убийства

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной жительницу г. Каргополя по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что ранее дважды судимая за убийство, 52-летняя осужденная в июне текущего года, находясь в квартире одного из домов г. Каргополя, в которой помимо ее сожителя проживал друг последнего, в состоянии алкогольного опьянения из-за неприязни, возникшей на почве словесной ссоры, нанесла мужчине два удара кухонным ножом в область жизненно важных органов, головы и шеи.

Умысел на убийство потерпевшего не был доведен до конца по причине его активного сопротивления.

Вину в совершении преступления осужденная признала частично, с учетом наличия в ее действия опасного рецидива, приговором ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.