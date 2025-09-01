В Поморье ликвидировано важное подспорье телефонным мошенникам

Оперативники БСТМ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России и коллегами из Чувашской Республики, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей пресекли деятельность криминального синдиката. Ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась в преступных целях.

Предварительно установлено, что коммуникационная система функционировала на территории 11 субъектов. Операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, которые находятся за пределами Российской Федерации. Они через мессенджер предлагали россиянам работу и подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса.

Соискателям работы дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие либо с помощью устанавливаемых сим-карт, либо без их физического присутствия. Эта техника позволяла зарубежным злоумышленникам анонимно звонить с номеров российских операторов связи, чтобы совершать преступления. В частности, телефонные мошенничества и заведомо ложные сообщения об актах терроризма.

Для конспирации фигуранты располагали подключенные к сети сим-боксы и сим-банки в разных регионах. Таким образом они пытались скрыть местонахождение тех, кто обслуживает работу устройств и занимается поставками новых сим-карт.

В результате обысков оперативники обнаружили 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Часть изъятых сим-карт проходит как улики по 30 уголовным делам по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 207 УК РФ.

В подразделения полиции доставлены 11 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных операторов в соответствии со статьей 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Также проводится проверка правомерности оформления изъятых сим-карт.