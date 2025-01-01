16% архангелогородцев попадались на удочку телефонным мошенникам

16% архангелогородцев когда-либо становились жертвой мошенников, лишаясь денег или имущества. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

Мошеннические схемы становятся все более изощренными: современные технологии позволяют воровать и использовать в преступных целях биометрические данные. 17% архангелогородцев рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, каждому четвертому (23%) звонят несколько раз в неделю, столько же архангелогородцев принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц. Только каждый седьмой респондент утверждает, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками. Из комментариев архангелогородцев следует, что звонящие с подозрительных номеров чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других жилищных сервисов.



16% архангелогородцев приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 10% — однократно, 6% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди архангелогородцев с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (17%).