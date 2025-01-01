Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

16% архангелогородцев попадались на удочку телефонным мошенникам

16% архангелогородцев когда-либо становились жертвой мошенников, лишаясь денег или имущества. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

Мошеннические схемы становятся все более изощренными: современные технологии позволяют воровать и использовать в преступных целях биометрические данные. 17% архангелогородцев рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, каждому четвертому (23%) звонят несколько раз в неделю, столько же архангелогородцев принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц. Только каждый седьмой респондент утверждает, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками. Из комментариев архангелогородцев следует, что звонящие с подозрительных номеров чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других жилищных сервисов.

  16% архангелогородцев приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 10% — однократно, 6% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди архангелогородцев с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (17%).

23 январь 11:06 | : Скандалы

Главные новости


Пипл схавает. Фальшивая история России в фильме про Мосеев остров
Добрые люди обещают помощь в «изгнании бесов» на васьковской дороге

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (245)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20