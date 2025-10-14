Вверх
В Пинежском округе две девчушки докатались на мопеде до больницы

Днем 11 октября в ОМВД России «Пинежский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на выезде из деревни Городецк.

По предварительной информации, около 14.15 на 95 километре автодороги «Карпогоры-Нюхча» 16-летняя девушка, управляя мопедом, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущества в движении автомобилю УАЗ, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

16-летняя девушка и ее 15-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Установлено, что мопед принадлежит отцу девушки-водителя. Несовершеннолетняя взяла его покататься, не поставив в известность родителей.

В отношении предполагаемой виновницы ДТП возбуждены дела об административных правонарушениях за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, и за перевозку пассажира без мотошлема.

Также решается вопрос о привлечении родителей девушки к ответственности по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей их содержанию и воспитанию.  

Напоминаем, что с 1 мая 2025 года в Архангельской области проводится в Информационно-пропагандистская кампания «Несовершеннолетний водитель». Ее основная цель – снизить аварийность и количество допускаемых детьми и подростками нарушений Правил дорожного движения.

 

14 октябрь 11:23 | : Происшествия

