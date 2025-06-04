И водки съесть, и на квадроцикл сесть. ДТП в Плесецком округе

Вечером 1 сентября в ОМВД России «Плесецкий» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 19 километре автодороги «Обозерский-Щукозерье». О ДТП сообщил проезжавший мимо автомобилист.

По имеющейся информации, около 20.45 женщина 1979 года рождения, управляя квадроциклом, двигаясь из поселка Обозерский в сторону поселка Щукозерье, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги в кювет.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести она была доставлена в больницу. Установлено, что женщина-водитель села за руль мототехники, употребив спиртное.

В отношении жительницы Плесецкого округа возбуждены дела об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, а также за езду на квадроцикле без мотошлема.

Сотрудники полиции напоминают: если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Внимание! При передвижении на велосипедах и мототехнике необходимо использовать защитную экипировку.