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В Архангельске по вине пьяного водителя погибла женщина

В УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у дома 30 по улице Почтовый Тракт.  По предварительной информации, 23 сентября около 19.50 водитель 1983 города рождения, управляя машиной «Лада», двигаясь со стороны проспекта Ленинградский, не справился с управлением и, выехав на тротуар, допустил столкновение с деревом.

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии и его 45-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Спустя несколько часов женщина скончалась в больнице.

Установлено, что водитель «Лады» управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Также в отношении мужчины составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

 

24 сентябрь 12:00 | : Происшествия

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