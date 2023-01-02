В Котласском районе нетрезвая женщина на "Ладе" въехала в "Мерседес"

22 января 2023 года в ОМВД России по Котласскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, около 00.10 на 418 километре автодороги «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово» (на отвороте к поселку Приводино) женщина-водитель 1994 года рождения, управляя машиной «Лада», при выезде со второстепенной дороги не убедилась в безопасности выполняемого маневра и допустила столкновение с двигающимся по главной дороге большегрузом «Mercedes».
В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в реанимационное отделение котласской городской больницы.
Установлено, что женщина находилась за рулем автотранспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В отношении предполагаемой виновницы ДТП составлены несколько административных материалов, в том числе за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. В случае, если будет установлено, что пострадавший в результате аварии получил тяжкий вред здоровью, женщина будет привлечена уже к уголовной ответственности.