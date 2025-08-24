Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельского бизнесмена будут судить за преднамеренное банкротство

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного индивидуального предпринимателя, обвиняемого  по п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ  (преднамеренное банкротство, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 годы обвиняемый, являясь руководителем и участником коммерческой организации, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, совершил ряд сделок по выводу ликвидных активов компании. 

С целью создания неплатежеспособности, он по заниженным ценам продал автомобили, строительную технику, а также объект недвижимости. Кроме того, им был заключен договор купли-продажи оборудования с аффилированной компанией, после чего обвиняемый умышленно бездействовал, не предпринимая мер к взысканию дебиторской задолженности в размере 10 млн рублей.

В результате этих действий юридическое лицо не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а также исполнить обязанности по уплате налогов и страховых взносов. Общий размер причиненного ущерба превышает 19 млн рублей, что признается крупным.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

07 октябрь 10:52 | : Происшествия

Главные новости


Так будет кинофестиваль?!
Пожиная плоды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (93)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20