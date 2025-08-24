Архангельского бизнесмена будут судить за преднамеренное банкротство

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного индивидуального предпринимателя, обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 годы обвиняемый, являясь руководителем и участником коммерческой организации, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, совершил ряд сделок по выводу ликвидных активов компании.

С целью создания неплатежеспособности, он по заниженным ценам продал автомобили, строительную технику, а также объект недвижимости. Кроме того, им был заключен договор купли-продажи оборудования с аффилированной компанией, после чего обвиняемый умышленно бездействовал, не предпринимая мер к взысканию дебиторской задолженности в размере 10 млн рублей.

В результате этих действий юридическое лицо не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а также исполнить обязанности по уплате налогов и страховых взносов. Общий размер причиненного ущерба превышает 19 млн рублей, что признается крупным.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.