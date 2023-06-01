Гендиректор архангельской фирмы наварил на преднамеренном банкротстве 240 млн

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Экотек-Бункер» и его знакомого жителя г. Краснодара. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство организации) и по ч. 3 ст.33 ст. 196 УК РФ (организация преднамеренного банкротства).

По версии следствия обвиняемые в 2013 году, действуя совместно с исполнительным директором, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, узнав о начислении по результатам налоговой проверки недоимки на сумму свыше 220 млн. рублей, совершили преднамеренное банкротство организации, осуществлявшей предпринимательскую деятельность в сфере грузовых перевозок речным и морским транспортом.

С этой целью в период с 2013 по 2016 год на счета подконтрольных одним из обвиняемых юридических лиц выведено более 240 млн. рублей, на основании подложных документов перед аффилированными лицами сформирована фиктивная кредиторская задолженность на сумму более 380 млн. рублей, что повлекло неспособность организации отвечать по своим обязательствам и ликвидацию фирмы в 2016 году по решению суда. Организатор преступления оказывал юридические услуги по оформлению необходимых документов и представительству в Арбитражном суде региона.

Уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Бывший исполнительный директор предприятия приговором Приморского районного суда Архангельской области в апреле 2022 года осужден за организацию преднамеренного банкротства к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, в бюджет Российской Федерации им возмещено свыше 90 млн рублей.