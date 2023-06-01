Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гендиректор архангельской фирмы наварил на преднамеренном банкротстве 240 млн

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Экотек-Бункер» и его знакомого жителя г. Краснодара. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются  по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство организации) и по ч. 3 ст.33 ст. 196 УК РФ (организация преднамеренного банкротства).

По версии следствия обвиняемые в 2013 году, действуя совместно с исполнительным директором, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, узнав о начислении по результатам налоговой проверки недоимки на сумму свыше  220 млн. рублей, совершили преднамеренное банкротство организации, осуществлявшей предпринимательскую деятельность в сфере грузовых перевозок речным и морским транспортом.

С этой целью в период с 2013 по 2016 год на счета подконтрольных одним из обвиняемых юридических лиц выведено более 240 млн. рублей, на основании подложных документов перед аффилированными лицами сформирована фиктивная кредиторская задолженность на сумму более 380 млн. рублей, что повлекло неспособность организации отвечать по своим обязательствам и ликвидацию фирмы в 2016 году по решению суда. Организатор преступления оказывал юридические услуги по оформлению необходимых документов и представительству в Арбитражном суде региона.

Уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Бывший исполнительный директор предприятия приговором Приморского районного суда Архангельской области  в апреле 2022 года осужден за организацию преднамеренного банкротства к  1 году 6 месяцам лишения свободы условно, в бюджет Российской Федерации им возмещено свыше 90 млн рублей.

28 июнь 16:23 | : Скандалы

Главные новости


Июньские звезды. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Путин: «Они хотели, как в 17-ом»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (326)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20