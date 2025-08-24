Северодвинские пацаны попались на мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух 17-летних жителей города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что с сентября 2024 года по март 2025 года несовершеннолетние устроились на работу в пункт выдачи заказов и создали несколько аккаунтов в официальном приложении маркетплейса. С указанных аккаунтов они оформили заказы на доставку 63 единиц товара на общую сумму более 450 тысяч рублей. После их получения, скрывшись в примерочной, где отсутствуют камеры видеонаблюдения, заменили новые товары на более дешевые и схожие внешне и оформили возврат указанных товаров и уплаченных за них денежных средств.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных ОВМД России по городу Северодвинску.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.