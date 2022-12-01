Две сотрудницы архангельской Госинспекции труда попались на мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух бывших сотрудников из числа руководства Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе и их знакомой - индивидуального предпринимателя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), экс-сотрудники также обвиняются по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в 2019 - 2021 годах обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем создания фиктивного документооборота и оплаты невыполненных контрактов похитили денежные средства из бюджета, выделенные на обеспечение потребностей инспекции в части материально-технического обеспечения, на общую сумму более 1,7 млн рублей, причинив на указанную сумму материальный ущерб Федеральной службе по труду и занятости.
Экс-сотрудники инспекции, злоупотребляя должностными полномочиями, также требовали от подчиненных сотрудников передачи им части денежных средств, выплаченных им в качестве премий, причинив своими действиями ущерб на сумму более 2,7 млн рублей.
Противоправную деятельность выявили сотрудники РУФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
В ходе допросов одна из обвиняемых признала свою вину.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.