Должники по алиментам из Поморья работают дворниками и разнорабочими

Почти 450 жителей Архангельской области и НАО, уклоняющихся от уплаты алиментов в пользу несовершеннолетних детей, в этом году полностью отработали административные наказания в качестве дворников и разнорабочих. 26 должников по алиментам были подвергнуты административному аресту.

С начала 2025 года в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов более 1200 нерадивых родителей были привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Большинству из них суды назначили наказание в виде обязательных работ, которые должники отрабатывают, занимаясь низкоквалифицированным трудом: убирают улицы и помещения, красят и ремонтируют скамейки, подрезают кусты.

Так, 41-летний житель с. Холмогоры не исполняет решение суда об уплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Несмотря на принятые судебным приставом меры, мужчина не работает и на учёт в Центр занятости населения не встаёт. Теперь неплательщик будет 60 часов заниматься общественно-полезным трудом на благо родного села.

В Котласском районе 31-летняя неплательщица алиментов в пользу двоих детей проведёт 7 суток в изоляции. Причиной административного ареста стало нежелание должницы отработать назначенное ей судом наказание в виде 70 часов обязательных работ. В изоляторе временного содержания у правонарушительницы будет время подумать о судьбе сына и дочери. В противном случае женщину ждёт уже уголовное наказание.