Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Должники по алиментам из Поморья работают дворниками и разнорабочими

Почти 450 жителей Архангельской области и НАО, уклоняющихся от уплаты алиментов в пользу несовершеннолетних детей, в этом году полностью отработали административные наказания в качестве дворников и разнорабочих. 26 должников по алиментам были подвергнуты административному аресту.

            С начала 2025 года в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов более 1200 нерадивых родителей были привлечены  к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Большинству из них суды назначили наказание в виде обязательных работ, которые должники отрабатывают, занимаясь низкоквалифицированным трудом: убирают улицы и помещения, красят и ремонтируют скамейки, подрезают кусты.

            Так, 41-летний житель с. Холмогоры не исполняет решение суда об уплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Несмотря на принятые судебным приставом меры, мужчина не работает и на учёт в Центр занятости населения не встаёт. Теперь неплательщик будет 60 часов заниматься общественно-полезным трудом на благо родного села.

            В Котласском районе 31-летняя неплательщица алиментов в пользу двоих детей проведёт 7 суток в изоляции. Причиной административного ареста стало нежелание должницы отработать назначенное ей судом наказание в виде 70 часов обязательных работ. В изоляторе временного содержания у правонарушительницы будет время подумать о судьбе сына и дочери. В противном случае женщину ждёт уже уголовное наказание.    

 

03 октябрь 09:47 | : Происшествия

Главные новости


Как умирали Архангельский цирк и Архангельский трамвай
Марков Немировичу-Данченко из Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (53)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20