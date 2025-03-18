Должники по алиментам искупают свой грех на уборке поселка Бревенник

Уже 114 часов из 270 назначенных судом отработали на благо родного посёлка неплательщики алиментов Виноградовского округа Архангельской области.

Безразличие к собственным детям обернулось для семерых нерадивых родителей Виноградовского округа привлечением к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Несмотря на имеющиеся судебные решения, должники, среди которых трое мужчин и четыре женщины, уклоняются от выплаты алиментов, накопив значительные задолженности перед своими детьми. Должники не работают, доходов и имущества, подлежащего аресту, не имеют.

Рассмотрев направленные судебным приставом протоколы об административном правонарушении, суд назначил одному из них наказание в виде 30 часов обязательных работ, а шестерым — по 40 часов каждому.

Все должники направлены для отбытия наказания в МКУ «Березниковское» и выполняют общественно-полезные работы по благоустройству посёлка Березник, помогая наводить порядок в местах проведения торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они осуществляют ремонт и покраску скамеек в парке, занимаются уборкой и благоустройством общественных мест.

Отметим, что привлечение к административной ответственности не освобождает должников от обязанности погасить долг по алиментам. Если общественно-полезный труд не заставит родителей вспомнить о своих детях, им грозит уже уголовное преследование.