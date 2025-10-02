В Северодвинске приговорили махинатора с банковскими картами

Северодвинский городской суд согласился с позиций государственного обвинителя и признал 20-летнего жителя города Омска виновным по ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 187 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой и покушении на указанное преступление).

Установлено, что в мае 2024 г. мужчина решил поправить свое материальное положение, для чего по предложению товарища согласился за вознаграждение оформлять банковские карты в разных городах страны с использованием подложных документов. Такие банковские карты использовались для получения и использования денежных средств различными «Онлайн-казино».

Для открытия банковских карт и счетов руководителями преступной группы обеспечено изготовление поддельных идентификационных карт с вымышленными данными граждан, предъявление которых в банковских отделениях достаточно для открытия счета, а также приобретение сим-карт, оформленных на неустановленных лиц, которые использовались при регистрации в онлайн-сервисах банка.

Обвиняемый после посещения банковских отделений Санкт-Петербурга, Омской, Вологодской, Смоленской и Костромской областей совместно с другими такими же «дропперами» в тех же целях прибыл в г.Северодвинск, где оформил по вымышленным данным одну банковскую карту.

Использовать по назначению эту карту и счет он не успел, она уничтожена по указанию руководителя преступной группы, поскольку один из «дропперов» был задержан в другом банковском отделении г.Северодвинска благодаря бдительности сотрудника банка, выявившего признаки подделки представленных документов.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.