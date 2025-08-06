В баре Архангельска произошла кровавая разборка из-за очереди в туалет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу, переданному для расследования из органов внутренних дел, по обвинению 39-летнего жителя Ярославской области в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 23 марта 2024 года ночью после конфликта в баре, расположенном на улице Чумбарова-Лучинского в городе Архангельске, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений нанес ранее незнакомому 22-летнему мужчине удары руками по голове, а также ножом по голове, ноге и задней поверхности груди. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что потерпевший спровоцировал конфликт в баре из-за очередности посещения уборной и первый вместе с другом применил к нему физическую силу.

Пикантная подробность – пострадавший оказался жителем соседнего Ненецкого округа. Типа, эти двое специально приехали к нам напиться, сходит в туалет и подраться.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.