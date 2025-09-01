Отчисленный студент архангельского техникума напал с ножом на учительниц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

Следствием установлено, что 29 сентября 2025 года утром в одном из техникумов в городе Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, причинил ножевые ранения двум работникам техникума. Пострадавшие женщины госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подозреваемый задержан. По предварительной информации ранее он был отчислен из колледжа.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.