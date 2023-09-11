Архангелогородец пытался задушить девочку на улице среди бела дня

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 37-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в, и» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней, из хулиганских побуждений).

По версии следствия, 9 октября 2023 года днем у дома по улице Краснофлотская в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, догнал ранее незнакомую 12-летнюю девочку и пытался ее задушить, накинув ей на шею гибкий предмет и потянув за его концы. Благодаря тому, что потерпевшая оказала активное сопротивление, а также вмешательству очевидцев преступления, девочка осталась жива. Подозреваемый скрылся с места преступления, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что не может объяснить свои действия, так как был сильно пьян.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу