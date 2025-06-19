Вверх
Житель Северодвинска пытался убить по пьянке соседа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 20 октября 2024 года утром в коммунальной квартире на улице Индустриальная в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни ударил ножом в область тела и душил руками 42-летнего соседа. Благодаря активному сопротивлению потерпевшего, который заблокировал удар ножом, и вмешательству очевидца преступления, который предотвратил удушение и возможность нанесения повторных ударов, пострадавший остался жив. Он выбежал из квартиры и обратился за помощью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

