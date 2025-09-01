Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Огненной трагедией с гибелью детей в Североонежске занимается Следственнный комитет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Предварительно установлено, что 26 сентября 2025 года вечером в одной из квартир многоквартирного доме, расположенного в четвертом микрорайоне в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области, произошло возгорание. В результате пожара погибла 3-летняя девочка и ее 2-летний брат. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.  В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. 

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г. Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

27 сентябрь 11:10 | : Происшествия

Главные новости


Зачем Архангельску сдался Иван Грозный?
Что имеем - не храним. Arctic open может покинуть Архангельск

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (351)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20