Огненной трагедией с гибелью детей в Североонежске занимается Следственнный комитет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Предварительно установлено, что 26 сентября 2025 года вечером в одной из квартир многоквартирного доме, расположенного в четвертом микрорайоне в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области, произошло возгорание. В результате пожара погибла 3-летняя девочка и ее 2-летний брат.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г. Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.