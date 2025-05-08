Пожар на окраине Архангельска унес жизни двух человек

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Установлено, что 14 июня 2025 года утром произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии. По предварительной информации, возгорание произошло в квартире на втором этаже, после чего последовал хлопок бытового газа и обрушение кровли дома. Есть основания полагать, что под завалами могут находиться два человека.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливается причина пожара.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.