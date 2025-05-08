Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пожар на окраине Архангельска унес жизни двух человек

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Установлено, что 14 июня 2025 года утром произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме в Архангельске на улице 100-й Дивизии. По предварительной информации, возгорание произошло в квартире на втором этаже, после чего последовал хлопок бытового газа и обрушение кровли дома. Есть основания полагать, что под завалами могут находиться два человека. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливается причина пожара.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

14 июнь 12:17 | : Происшествия

Главные новости


От мцвади до якитори. Шашлыки со всего света
С васьковскими «дорожными бесами» решили бороться

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (178)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20