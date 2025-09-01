В Архангельске нервная тетушка избивала детей кочергой

Вступил в законную силу приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска от 27.06.2025 в отношении 46-летней жительницы областного центра, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних, заведомо для виновной находящихся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, соединенное с жестоким обращением).

Установлено, что осужденная с сентября 2021 года по май 2024 года, проживая в одном из домов Исакогорского округа г. Архангельска совместно со своим 12-летним племянником, над которым была установлена ее опека, а также с 15-летним сыном сожителя, систематически наносила детям побои в качестве меры воспитательного воздействия с использованием толкушки, металлической палки и кочерги, причиняя им физические и психические страдания.

Помимо этого, виновная, пытаясь добиться от мальчиков послушания, на длительное время запирала их одних в кладовке, вследствие чего дети испытывали чувство страха, голода и незащищенности.

Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 000 рублей с отсрочкой его отбывания до достижения 14-летия ее несовершеннолетним ребенком.

Удовлетворены гражданские иски прокуратуры и законного представителя «Цигломенского центра содействия семейному устройству» в интересах потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере по 400 000 рублей на каждого ребенка.

Апелляционные жалобы осужденной и защитника с доводами о невиновности судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены.

