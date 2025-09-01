Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске нервная тетушка избивала детей кочергой

Вступил в законную силу приговор Исакогорского районного суда                          г. Архангельска от 27.06.2025 в отношении 46-летней жительницы областного центра, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних, заведомо для виновной находящихся в  беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, соединенное с жестоким обращением).

Установлено, что осужденная с сентября 2021 года по май 2024 года, проживая в одном из домов Исакогорского округа г. Архангельска совместно со своим 12-летним племянником, над которым была установлена ее опека, а также с 15-летним сыном сожителя, систематически наносила детям побои в качестве меры воспитательного воздействия с использованием толкушки, металлической палки и кочерги, причиняя им физические и психические страдания.

Помимо этого, виновная, пытаясь добиться от мальчиков послушания, на длительное время запирала их одних в кладовке, вследствие чего дети испытывали чувство страха, голода и незащищенности.  

Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 000 рублей с отсрочкой его отбывания до достижения  14-летия ее несовершеннолетним ребенком. 

Удовлетворены гражданские иски прокуратуры и законного представителя «Цигломенского центра содействия семейному устройству» в интересах потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере по 400 000 рублей на каждого ребенка. 

Апелляционные жалобы осужденной и защитника с доводами о невиновности судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены.

(фото с https://www.alt.kp.ru

26 сентябрь 09:34 | : Происшествия

Главные новости


Что имеем - не храним. Arctic open может покинуть Архангельск
О сборнике архангельских литераторов 1844 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (338)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20