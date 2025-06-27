Еще одна нервная тетя из Поморья, засветившаяся в телевизоре, получила срок и штраф

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее не судимую 46-летнюю уроженку г. Онеги виновной по п.п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением).

Установлено, что подсудимая в период с сентября 2021 года по май 2024, находясь в одном из домов по ул. 100-й Дивизии в г. Архангельске, где проживала совместно со своим 12-летним племянником, над которым была установлена опека, а также 15-летним сыном своего сожителя, осознавая, что последние являются несовершеннолетними и не могут оказать сопротивление, систематически наносила им побои в качестве меры воспитательного воздействия, используя при этом деревянную толкушку, металлическую палку и кочергу, причиняя детям физические и психические страдания.

Наряду с этим, пытаясь добиться послушания от мальчиков, на длительное время запирала их одних в кладовке, вследствие чего дети испытывали чувство тревоги, страха, голода и незащищенности.

Вину в совершении преступлений подсудимая не признала.

Пока шло следствие, злыдня успела засветиться в передаче «Пусть говорят».

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 тыс. руб. с отсрочкой его отбывания до достижения 14-летия ее несовершеннолетним ребенком.

Гражданские иски законного представителя потерпевших о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены в размере по 400 тыс. руб. на каждого ребенка.