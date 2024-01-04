Переехавший в Няндому ставрополец оказался садистом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 49-летнего жителя Ставропольского края в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что с 6 по 21 января 2024 года по месту жительства в городе Няндоме обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 15-летней дочери сожительницы, используя малозначительные бытовые поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносил несовершеннолетней потерпевшей побои и совершая в отношении нее иные насильственные действия.

О произошедшем стало известно после того, как пострадавшая обратилась за помощью к бабушке, которая сообщила об этом в органы полиции.

Пострадавшая пояснила следователю, что после того, как мать начала сожительствовать с обвиняемым, они переехали в съёмную квартиру. Ей не нравилось, что мать вместе с сожителем стала выпивать, из-за этого между ней и обвиняемым происходили конфликты, в ходе который он применял к ней физическую силу. В настоящее время она проживает вместе мамой и бабушкой

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.