Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Няндоме полицейские раскрыли злодейскую кражу мобильного телефона

В дежурную часть МО МВД России «Няндомский» с заявлением о краже мобильного телефона, стоимостью 28 тысяч рублей, обратилась местная жительница.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – 50-летний местный житель.

Мужчина рассказал стражам порядка, что нашел смартфон на улице Первомайской и решил присвоить его себе, поменяв сим-карту.

Похищенный мобильный телефон изъят и вскоре будет возвращен владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают: вещь, оставленная в общественном месте без присмотра, все равно является вещью собственника. Взять ее означает совершить кражу! При обнаружении утерянной вещи необходимо прийти в ближайший отдел полиции и передать найденный предмет оперативному дежурному с указанием ваших данных.

 

25 сентябрь 11:32 | : Происшествия

Главные новости


О сборнике архангельских литераторов 1844 года
Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (331)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20