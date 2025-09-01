В Няндоме полицейские раскрыли злодейскую кражу мобильного телефона

В дежурную часть МО МВД России «Няндомский» с заявлением о краже мобильного телефона, стоимостью 28 тысяч рублей, обратилась местная жительница.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – 50-летний местный житель.

Мужчина рассказал стражам порядка, что нашел смартфон на улице Первомайской и решил присвоить его себе, поменяв сим-карту.

Похищенный мобильный телефон изъят и вскоре будет возвращен владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают: вещь, оставленная в общественном месте без присмотра, все равно является вещью собственника. Взять ее означает совершить кражу! При обнаружении утерянной вещи необходимо прийти в ближайший отдел полиции и передать найденный предмет оперативному дежурному с указанием ваших данных.