В Онеге присяжные проявили снисхождение к вооруженному хулигану

Онежским городским судом Архангельской области на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей местный житель осужден по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Присяжными заседателями признано доказанным, что ночью 8 марта                  2025 года на улице возле жилого частного дома, расположенного в поселке Малошуйка, осужденный выстрелил дробовым зарядом из охотничьего ружья модели «ИЖ-17» во входную дверь. На момент стрельбы в доме находилось 8 человек, включая двух несовершеннолетних, о чем мужчина достоверно знал. От указанных действий люди, находившиеся внутри, испытали страх за свою жизнь и здоровье.

Коллегия присяжных заседателей пришла к единодушному вердикту о виновности подсудимого, указав, что он заслуживает снисхождения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Оружие, с помощью которого произведен выстрел, постановлено передать в уполномоченный орган для определения его дальнейшей судьбы.

Приговор в законную силу не вступил.

23 сентябрь 16:58 | : Происшествия

