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В Коряжме присяжные вынесли приговор за убийство в 2002 году

Коряжемским городским судом Архангельской области на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей двое местных жителей осуждены по п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц, сопряженном с разбоем).

Присяжными заседателями признано доказанным, что осужденные в период с 28.02.2002 до 01.03.2002 в состоянии алкогольного опьянения договорились с еще одним лицом напасть на местного предпринимателя и похитить у него деньги. Для этого они приискали деревянные брусок и биту, а также металлическую проволоку, чтобы использовать как оружие.

Реализуя задуманное, сообщники подошли к дому потерпевшего, спрятались на придомовой территории и после того, как сообщник возле калитки под надуманным предлогом убедил предпринимателя выйти из дома, напали на него, нанесли удары по голове, от которых потерпевший утратил способность сопротивляться, а нападавшие, закрыв ему лицо, проникли в дом, затащив потерпевшего вместе с собой, после чего связали ему руки за спиной металлической проволокой и потребовали указать место хранения денег.

Затем осужденные стали избивать потерпевшего, нанося многочисленные удары битой, бруском, руками и ногами по голове, телу и конечностям, от которых мужчина скончался спустя непродолжительное время в машине скорой помощи по пути в больницу.  Также все трое после избиения предпринимателя обыскали дом и, отыскав денежные средства, скрылись.

Коллегия присяжных заседателей пришла к единодушному вердикту о виновности подсудимого, указала, что он снисхождения не заслуживает.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и 19 лет в исправительной колонии особого режима.

Гражданский иск сына погибшего о возмещении морального вреда удовлетворен в размере 2 млн рублей.

Причастность виновных удалось доказать благодаря результатам ольфакторных экспертиз, выявивших наличие запаховых следов осужденных на всех орудиях преступления и одежде потерпевшего.

Приговор в законную силу не вступил.

 

25 июнь 10:24 | : Происшествия

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