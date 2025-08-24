Вглядитесь в лица мошенников

Вверх
В межмуниципальный отдел МВД России «Красноборский» с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя жительница одной из местных деревень. По словам пенсионерки, к ее дому подъехал автомобиль. Вышедший из него мужчина представился дорожным рабочим и предложил приобрести щебень и железобетонные изделия, а также другие товары – бензогенератор и набор электроинструментов. 

Женщина согласилась и с помощью телефона попыталась совершить операцию по переводу денежных средств продавцу, но сделать этого не смогла. Предложив помощь, мужчина совершил несколько операций на гаджете северянки.

Вечером женщина заглянула в телефон и обнаружила, что с ее счета было списано на 35 тысяч больше, чем она договаривалась с продавцом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления – молодой человек 1999 года рождения – был задержан сотрудниками уголовного розыска в Мезенском округе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

У сотрудников полиции есть основания полагать, что злоумышленник может быть причастен к аналогичным криминальным деяниям на территории Архангельской области. Если Вы или Ваши близкие пострадали от действий данного мужчины, просим обратиться в органы внутренних дел по телефону8-902-193-3511.

 

23 сентябрь 16:22 | : Происшествия

