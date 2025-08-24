В Архангельской области задержан начинающий наркоторговец

В отдел полиции «Приморский» МО МВД России «Новодвинский» обратился житель поселка Зеленый берег. Он сообщил о неизвестном мужчине, который что-то ищет рядом с домом. Прибывшими на место сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков около дома по Талажскому шоссе был задержан молодой человек 2006 года рождения.

При проведении осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД изъятое признано синтетическим наркотическим средством в значительном размере.

По информации оперативников, молодой человек планировал сбыть наркотик бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.