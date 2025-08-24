Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области задержан начинающий наркоторговец

В отдел полиции «Приморский» МО МВД России «Новодвинский» обратился житель поселка Зеленый берег. Он сообщил о неизвестном мужчине, который что-то ищет рядом с домом. Прибывшими на место сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков около дома по Талажскому шоссе был задержан молодой человек 2006 года рождения.

При проведении осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД изъятое признано синтетическим наркотическим средством в значительном размере.

По информации оперативников, молодой человек планировал сбыть наркотик бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

23 сентябрь 09:24 | : Происшествия

Главные новости


Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«СВО не молодит». Война и мiр Георгия Гудим-Левковича

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (300)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20