Архангелогородка насмерть прирезала знакомого, хотя могла этого и не делать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Следствием установлено, что 27 апреля 2025 года в квартире дома по улице Севстрой в городе Архангельске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и применения к ней физической силы, несколько раз ударила хозяина жилища ножом в область тела. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько дней пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученных ножевых ранений.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков хозяин жилища ее оскорбил, применил к ней физическую силу, поэтому она вызвала полицию. После написания заявления о побоях осталась у него ночевать. На следующий день знакомый снова ее избил, поэтому она ударила его ножом. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 сентябрь 15:24 | : Происшествия

