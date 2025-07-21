Вверх
Автоубийце из Архангельской области отказали в УДО

Приморским районным судом Архангельской области рассмотрено ходатайство об условно-досрочном освобождении 39-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ КП-3 УФСИН России по Архангельской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Приморским районным судом Архангельской области  07.10.2024 осужденный за совершение этого преступления, повлекшего смерть участника дорожно-транспортного происшествия и причинение тяжкого вреда здоровью двум пассажирам, осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

В судебном заседании осужденный просил суд удовлетворить ходатайство, указывая на полное признание вины, раскаяние в содеянном, примерное поведение.   

Представитель прокуратуры, оценив все обстоятельства дела, в том числе поведение осужденного, который мер по погашению вреда, причиненного преступлением, не предпринял, сделал  вывод об отказе в условно-досрочном освобождении.   С позицией прокуратуры согласился и суд. 

В настоящее время виновный продолжает отбывать назначенное наказание.

10 сентябрь 14:30

О царской рыбе в Северной Двине
Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю

