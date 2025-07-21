Судебные приставы Поморья сообщают, куда можно жаловаться на коррупцию

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу круглосуточно работает «телефон доверия по противодействию коррупции»: 8 (8182) 66-08-50. Его основное назначение - предупреждение фактов проявления коррупции и помощь гражданам в защите их законных прав и интересов.

По указанному номеру телефона можно сообщить о фактах противоправного поведения должностных лиц Управления, а также случаях ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей. По каждому обращению в обязательном порядке проводятся проверки и принимаются срочные меры по выявлению и устранению правонарушений.

Сообщение о фактах коррупционных проявлений сотрудников Управления также можно оставить в разделе «Интернет-приёмная» на официальном сайте УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Также необходимо помнить, что дача взятки является серьезным преступлением, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, и влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.