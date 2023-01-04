Архангелогородцам рассказали, куда "постучать" на коррупцию

В Архангельске создана официальная страница по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ВК https://vk.com/anticorr29, а также работает «телефон доверия»: 288-321.



Архангелогородцы могут сообщить о фактах:

- коррупции, вымогательства со стороны государственных и муниципальных служащих исполнительных органов и органов местного самоуправления, нарушения ими требований к служебному поведению, а также совершения иных деяний, содержащих признаки злоупотребления служебным положением;



- коррупции, вымогательства и волокиты со стороны руководителей и работников подведомственных исполнительным органам и органам местного самоуправления организаций, ущемления ими прав и законных интересов граждан.



Также предоставлена дополнительная возможность направлять электронные обращения, содержащие информацию о коррупционных проявлениях, в том числе в форме электронного письма на адрес anticorr@dvinaland.ru.