Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцам рассказали, куда "постучать" на коррупцию

В Архангельске создана официальная страница по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ВК https://vk.com/anticorr29, а также работает «телефон доверия»: 288-321.
 
 Архангелогородцы могут сообщить о фактах:

 - коррупции, вымогательства со стороны государственных и муниципальных служащих исполнительных органов и органов местного самоуправления, нарушения ими требований к служебному поведению, а также совершения иных деяний, содержащих признаки злоупотребления служебным положением;

 - коррупции, вымогательства и волокиты со стороны руководителей и работников подведомственных исполнительным органам и органам местного самоуправления организаций, ущемления ими прав и законных интересов граждан.

 Также предоставлена дополнительная возможность направлять электронные обращения, содержащие информацию о коррупционных проявлениях, в том числе в форме электронного письма на адрес anticorr@dvinaland.ru.

04 март 08:30 | : Будни

Главные новости


Архангельский специалист: как уберечь своего ребенка от наркотиков
Александр Цыбульский в первом Национальном рейтинге губернаторов 2023 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (46)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20