В Коряжме осуждена любительница немаркированных сигарет

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 63-летнюю жительницу города г. Коряжмы виновной по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий).

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что с февраля по март 2025 года подсудимая, в нарушение требований законодательства об обороте табачных изделий, осуществила перевозку из другого региона в г.Коряжму немаркированных сигарет различных марок в крупном размере и в последующем осуществляла их хранение и продажу в одном из кафе города.

Обвиняемая вину полностью признала.

С учетом характера и тяжести совершенного преступления, а также личности виновной, которая ранее не судима ей назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.