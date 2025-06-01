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В Коряжме осуждена любительница немаркированных сигарет

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 63-летнюю жительницу города г. Коряжмы виновной по  ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий).

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что с февраля  по март 2025 года подсудимая, в нарушение требований законодательства об обороте табачных изделий, осуществила перевозку из другого региона в г.Коряжму немаркированных сигарет различных марок в крупном размере и в последующем осуществляла их хранение и продажу в одном из кафе города.  

Обвиняемая вину полностью признала.  

С учетом характера и тяжести совершенного преступления, а также личности виновной, которая ранее не судима ей назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

23 июль 16:12 | : Происшествия

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