В Архангельской области отловили очередного любителя пьяных покатушек

Около 23.00 в отделение МВД России «Вилегодское» поступил звонок от жительницы села Ильинско-Подомское. Женщина сообщила, что по населенному пункту с нарушением правил дорожного движения передвигается автомобиль, за рулем которого возможно находится нетрезвый водитель. Так, двигаясь по дороге на большой скорости, он выехал на пешеходную зону и задел двух девушек 14-ти и 17-ти лет.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Несмотря на испуг, пострадавшие смогли запомнить цвет и номер машины и сообщили об этом стражам порядка. Одной из девушек –17-летней студентке колледжа – врачами была оказана разовая медицинская помощь.

Вскоре нарушитель был остановлен нарядом дорожно-патрульной службы ГАИ на автодороге Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово в районе деревни Горбачиха. За рулем белого Chevrolet находился 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения – неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности уроженец Вилегодского округа. Водитель был отстранен от управления транспортным средством и на месте освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что мужчина сел за руль, употребив спиртное.

Нарушитель был доставлен полицейскими в отделение МВД России «Вилегодское». Было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Решением суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев с лишением права управления транспортным средством на 2 года. В связи с этим в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также котлашанину предстоит ответить за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия.

Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.

Сотрудники полиции напоминают: если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

(фото с https://mkala.mk.ru)